Мэй станцевала с африканцами и вызвала неодобрение британцев

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в Южную Африку начала танцевать с встречавшими ее школьниками. Видеозапись была опубликована Sky News.

Некоторым пользователям сети движения политика показались неуклюжими и неуместными. В своем Twitter один из них написал: «Да, Тереза Мэй выглядит как танцующая идиотка». Другой сравнил танец премьер-министра с тем, как она управляет страной. некоторые сочли, что она двигается как сломанный робот.

Нашлись, однако, и те, кто поддержал главу правительства. Они призвали перестать ругать Мэй, поскольку та просто пытается хоть немного повеселиться.

В начале августа британский премьер-министр удивила общественность, поприветствовав принца Уильяма странным реверансом. Нелепый присед главы правительства высмеяли пользователи сети.

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