Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй удивила общественность, поприветствовав принца Уильяма странным реверансом, пишет Express.

После того, как видеозапись появилась в сети, пользователи Twitter начали высмеивать нелепый присед главы правительства. «Начинаю восхищаться атлетичностью Терезы Мэй. Я ее на 41 год младше, но такой выпад бы не потянул», — написал один.

Другой пользователь отметил, что сам принц едва сдержался, чтобы не засмеяться.

Это не первый раз, когда глава британского правительства веселит британцев своими телодвижениями. В июле слишком низкий реверанс перед принцем Уильямом также привлек к себе внимание.

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