Сравнение мусульманок с почтовыми ящиками вызвало гнев Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко осудила слова бывшего главы МИД Бориса Джонсона о мусульманских женщинах, напоминающих «почтовые ящики» и «грабителей банков», и призвала его принести публичные извинения. Об этом сообщает The Independent.

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«Я действительно считаю, что мы все должны внимательно следить за тем, какой язык и выражения мы используем. Некоторые слова, которые использовал Борис при описании внешности людей, были откровенно оскорбительны. Поэтому я согласна с

[председателем Консервативной партии] Брэндоном Льюисом, [что Джонсону следует извиниться]», — заявила британский премьер-министр.

Она добавила, что все люди имеют право исповедовать свою религию и должны иметь возможность выбирать, как одеваться.

5 августа в статье в издании The Telegraph Джонсон выразил мнение по поводу запрета на ношение паранджи и бурки в Дании. Он не одобрил решение датского правительства, но заявил, что в современном обществе не должно быть принято носить подобную одежду. В частности, в колонке бывший глава МИД написал, что женщины в мусульманской одежде делают выбор в пользу того, чтобы «ходить по улице, напоминая почтовые ящики». Он также сравнил их с грабителями банков и назвал их внешний вид «абсолютно несуразным».

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Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании 9 июля из-за разногласий по Brexit с премьер-министром Терезой Мэй.

Ранее, 1 августа, запрет на ношение закрывающих лица головных уборов вступил в силу в Дании. Нарушительницам грозит штраф в тысячу датских крон (134 евро), причем с каждым новым нарушением штраф будет увеличиваться и может вырасти до десяти тысяч крон (1340 евро). Закон сделал невозможным ношение на улице паранджи, никаба и других нерелигиозных головных уборов, скрывающих лицо, за исключением шлемов для мотоциклистов, а также случаев, когда намерения человека «очевидны»: например, на маскараде или в холодную погоду. Похожие запреты были приняты в Австрии, Бельгии, Франции, а также в канадской провинции Квебек.

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