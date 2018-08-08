Британцы отказались считать сравнение мусульманок с почтовыми ящиками расизмом

Более половины жителей Великобритании отказались считать сравнение мусульманок в бурках с почтовыми ящиками и грабителями банков расистским. Опрос провел телеканал Sky News.
По его данным, 6 из 10 респондентов, или 60 процентов опрошенных британцев, не увидели ничего обидного в этих сравнениях, которые прозвучали в высказывании бывшего главы МИД страны Бориса Джонсона. В то же время 33 процента посчитали его слова проявлением расизма.
Телеканал также спросил респондентов о том, стоит ли политику извиниться за свои слова. 45 процентов опрошенных посчитали, что стоит, еще 48 процентов заявили, что извиняться не за что.
Ранее некоторые члены Консервативной партии, в том числе премьер-министр страны Тереза Мэй, призвали Джонсона принести извинения за свое высказывание, так как оно может спровоцировать обострение межрасовых противоречий.
5 августа сообщалось, что в своей колонке для газеты The Telegraph бывший министр написал, что выступает против запрета на ношение бурки в общественных местах, но при этом отметил, что подобная одежда «выглядит совершенно нелепо».
1 августа запрет на ношение закрывающих лица головных уборов вступил в силу в Дании. Нарушительницам грозит штраф в тысячу датских крон (134 евро), причем с каждым новым нарушением штраф будет увеличиваться и может вырасти до 10 тысяч крон (1340 евро). Закон сделал невозможным ношение на улице паранджи, никаба и других нерелигиозных головных уборов, скрывающих лицо, за исключением шлемов для мотоциклистов, а также случаев, когда намерения человека «очевидны»: например, на маскараде или в холодную погоду. Похожие запреты были приняты в Австрии, Бельгии, Франции, а также в канадской провинции Квебек.