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Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами

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Борис Джонсон

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон попал под шквал критики после того, как сравнил мусульманок в бурках с почтовыми ящиками. Об этом сообщает BBC News.

Подобное сравнение он употребил в своей колонке для газеты The Telegraph, которую написал в связи с запретом ношения бурки на территории Дании.

Джонсон пояснил, что выступает против запрета на ношение бурки в общественных местах, отметив при этом, что подобная одежда «выглядит совершенно нелепо». Он добавил также, мусульманки в бурках похожи на грабителей банков.

После этого политика обвинили в исламофобии и назвали его британским Дональдом Трампом. Активисты также пообещали обратиться в комиссию по правам человека.

Джонсон ушел в отставку 9 июля. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство Великобритании чуть меньше двух лет. За годы работы на различных постах Джонсон не скупился на язвительные комментарии, не обходя стороной политиков, глав государств и премьер-министров.

Он не церемонился ни с кем. Сравнивал политику Евросоюза с политикой гитлеровской Германии, китайскую культуру и искусство называл «лишь имитацией западных форм», интерес британской королевы Елизаветы II к странам бывшей империи объяснял любовью к «ликующим толпам размахивающих флагами негритят». Доставалось от него и президенту США Дональду Трампу, которого он называл «потрясающе невежественным типом».

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