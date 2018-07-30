Преемник Джонсона поехал в Китай и перепутал китайцев с японцами

Новый глава британского МИД Джереми Хант во время визита в Китай спутал китайцев с японцами. Об этом сообщает Sky News.

Во время встречи с китайским коллегой Ван И Хант решил продемонстрировать свою связь с принимающей стороной и назвал свою жену, китаянку, японкой.

«Моя жена — японка, ой, то есть китаянка», — сказал он во время обмена любезностями, добавив, что допустил ужасную ошибку.

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За словами министра последовал смех, после чего он продолжил: «Моя жена — китаянка, а дети наполовину китайцы, поэтому у нас есть еще китайские бабушки и дедушки, которые живут в городе Сиане, и с Китаем нас связывают прочные семейные узы».

Отношения Японии и Китая остаются напряженными со времен Второй мировой войны. Особенно болезненными в памяти китайцев считаются события Второй японо-китайской войны (1937-1945 годы). В частности, в 1937 году в ходе так называемой нанкинской резни от рук японских военных погибли, по разным оценкам, от 40 до 500 тысяч человек. Правительство Японии отрицает причастность к произошедшему.

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