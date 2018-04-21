Япония обнаружила в Тихом океане китайские военные корабли

Китай впервые провел в Тихом океане учения с участием авианосца «Ляонин». Об этом сообщили в Минобороны Японии, передает ТАСС.

Отмечается, что японские корабли и самолеты зафиксировали в 350 километрах от острова Ёнагуни семь китайских военных кораблей, в том числе авианосец «Ляонин». Тренировочные полеты проводились с участием палубной авиации с этого корабля.

Ранее, 18 апреля, ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели военные учения с боевыми стрельбами у берегов Тайваня. В министерстве обороны Тайваня учения назвали пустой угрозой и «бряцанием оружием».

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