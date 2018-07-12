Китай разгневал японцев императорскими подгузниками

Названные в честь японской принцессы китайские подгузники разгневали японцев. Граждане страны потребовали от правительства подать на компанию-производителя в суд, передает South China Morning Post.

Имя 23-летней внучки императора Акихито — принцессы Како — появилось на подгузниках в китайской провинции Фуцзянь. Представители японского императорского двора ситуацию никак не прокомментировали.

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Интернет-пользователи посчитали название чрезвычайно оскорбительным. «Это ужасно!», — написал один из них. Другой назвал произошедшее «войной», пишет газета. Некоторые также предложили японским компаниям выпустить туалетную бумагу с изображением китайских государственных лидеров.

Представитель компании, название которой не уточняется, пояснил, что выбор товарного знака связан с тем, что Япония ассоциируется у покупателей с хорошим качеством. «Дети для родителей — принцы и принцессы, поэтому мы сначала решили назвать подгузники "Принцесса", а потом добавили "Како"», — сказал он.

Китайские компании часто заимствуют японские названия для своих товаров, чтобы они производили впечатление высококачественных. Так, ежегодно в Китае продаются множество поддельных устройств Sony, Toshiba, Casio и Panasonic, что приносит японским компаниям миллионные убытки.

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