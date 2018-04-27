Китай запретил глумиться над национальными героями

В Китае вступил в силу закон, запрещающий негативно отзываться о национальных героях, мучениках войны и коммунистах-революционерах. В то же время не рекомендуется героизировать сами военные действия и иностранные вторжения, сообщает в пятницу, 27 апреля, агентство «Синьхуа».

Новый документ призван защищать честь и репутацию героев Китайской Народной Республики и продвигать патриотизм и социалистические ценности. Какое именно наказание будет грозить нарушителям, не уточняется.

«С середины XIX века в Китае появилось более 20 миллионов героев и мучеников, многие из которых остаются безымянными», — говорилось в докладе для Постоянного комитета Всекитайского собрания народных депутатов (ПК ВСНП). В нем также отмечалось, что граждан призывают почитать их, брать с них пример и стоять на страже их репутации.

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В феврале этого года общественное недовольство вызвали фотографии людей в одежде японских военных времен Второй мировой войны возле мемориала, посвященного Нанкинской резне. Директор мемориала тогда заявил о срочной необходимости закона, «контролирующего такое кощунственное поведение», передавало South China Morning Post.

Нанкинская резня — массовое убийство гражданского населения Китая во время Второй японо-китайской войны в 1937 году в городе Нанкин. Тогда в ходе жестокой расправы японских военных над китайцами в течение полугода погибли, по разным оценкам, от 40 до 500 тысяч человек. Правительство Японии отрицает свою причастность к произошедшему, что значительно осложняет отношения между странами.

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