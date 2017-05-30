Япония призвала Китай к более активному сдерживанию Северной Кореи

Советник премьер-министра Японии по национальной безопасности Ситаро Яти считает, что Китай должен играть более активную роль в сдерживании северокорейской ракетной и ядерной программ. Об этом он заявил в ходе переговоров с членом Госсовета КНР Ян Цзечи, сообщает Reuters.

«Япония и Китай должны совместно решительно призвать Северную Корею воздержаться от дальнейших провокационных действий и выполнять соответствующие резолюции ООН», — заявил Яти. Как отмечает агентство, китайский представитель никак не прокомментировал этот призыв.

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29 мая КНДР произвела очередной пуск ракеты, предположительно, типа Scud (натовское обозначение советской ракеты Р-17). В Токио заявили, что, судя по всему, она упала в районе исключительной экономической зоны Японии.

По данным южнокорейских военных, ракета, которая была запущена из провинции Канвондо, преодолела около 450 километров. В США сообщили, что полет длился шесть минут, ракета упала в Японском море.

В Сеуле и Токио назвали ракетный пуск нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Япония заявила «решительный протест»; Южная Корея подчеркнула, что испытания представляют «серьезную угрозу для мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире». Обе страны намерены предпринять ответные действия. «Мы станем усиливать в сотрудничестве с США и Южной Кореей давление на Северную Корею путем новых санкций и взаимодействия на уровне ООН», — сказал японский премьер Синдзо Абэ.