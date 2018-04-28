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В Японии наладили выпуск кошачьих домиков для людей

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Японская компания Bibi Lab выпустила кошачий домик для людей, которые мечтают быть кошками. Об этом сообщает сайт Grapee.jp.

Складное сооружение, напоминающее небольшую палатку, в шесть раз больше обычного кошачьего домика. Его длина и ширина составляют 80 сантиметров, а высота — 65 сантиметров. В комплект входит головной убор в виде кошачьих ушек. Домик продается за 11,7 тысячи йен (около семи тысяч рублей).

В Bibi Lab утверждают, что необходимость подобного товара подтверждают маркетинговые исследования. Во время опроса, организованного компанией, 77,5 процента респондентов заявили, что хотя бы раз испытывали желание стать кошкой. Кроме того, по данным Bibi Lab, в Twitter публикуется в среднем 10,4 поста в час с фразой «Хочу быть кошкой».

В марте сообщалось, что в Японии пользуется успехом подушка в виде мускулистого мужского торса, которую придумала выпускница токийского Института искусств Отяномидзу. Она пародирует японские подушки-дакимакура с анимешными девушками, которые популярны у отаку и фетишистов.

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