Подушки в виде мускулистого мужского торса увлекли японских фетишисток

Подушка в виде мускулистого мужского торса, которую придумала выпускница токийского Института искусств Отяномидзу, пользуется успехом в Японии. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Подушка стала дипломным проектом художницы, использующей псевдоним Сиране. Она пародирует японские подушки-дакимакура с анимешными девушками, которые популярны у отаку и фетишистов.

Сиране шутит, что мускулистая подушка успокаивает душу и помогает избавиться от эмоционального напряжения. Выбранное художницей название «подушка-оппай» включает слово «оппай», которое означает женскую грудь, однако из-за особенностей записи может быть прочитано, как «мужчина».

Идея художницы оказалась в центре внимания во время выставки, на которой демонстрировались проекты выпускников института. Некоторые посетительницы признавались Сиране, что с удовольствием купили бы такую вещь для себя. Девушка решила не упускать шанс и объявила на краудфандинговом сервисе Motion Gallery сбор средств на производство мускулистых подушек.

Сиране планировала собрать 450 тысяч йен (245 тысяч рублей), за несколько дней ей пожертвовали на 300 тысяч йен больше. До окончания сбора денег остается больше 50 дней, сумма продолжит расти. Чтобы получить «оппай-подушку» Сиране, люди платят 10 тысяч йен (около 5,5 тысячи рублей).

В феврале сообщалось, что в Японии выпустили дакимакуру с мягкими грудными имплантами. Покупателю предлагалось выбрать между тремя размерами «груди»: маленький, средний и большой «для удовлетворения индивидуальных предпочтений».

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