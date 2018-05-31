В Дании запретили паранджу

В Дании женщинам запретят закрывать лицо на публике. Такое решение большинством голосов принял парламент страны в четверг, 31 мая, сообщает The Local.

Первое нарушение будет караться штрафом в размере 134 евро. За четыре и больше будет грозить штраф 1340 евро. Во время обсуждения закона предлагалось также наказывать нарушительниц тюремным сроком, однако такое инициативу отклонили.

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«Парламент ясно дал понять, что ни паранджа, ни никаб не являются частью культуры Дании», — заявил представитель отдела по вопросам иммиграции Мартин Хенриксен. «Конечно, есть свободы, которые мы должны защищать. Но некоторые люди используют головные уборы, чтобы продвигать свою идеологию, которая может ограничивать свободу других людей», — добавил он.

Министр юстиции страны Сёрен Полсон подчеркнул, что полицейские не будут заставлять женщин снимать платки. «Не хочу, чтобы паранджи или другие предметы одежды заставляли снимать силком. Просто пускай просят нарушительниц пойти домой», — сказал он.

В 2011 году первой европейской страной, запретившей ношение платков, закрывающих лицо на публике, стала Франция. В Дании впервые о таком запрете заговорили в 2009 году, пишет газета. Точное число тех, кто носит такую одежду в Дании, сложно подсчитать. В 2010 году было известно об 150-200 женщинах, носящих никаб.

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