Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законным запрет на ношение никаба в Бельгии, действующий в стране с 2011 года. Об этом сообщает RTBF.

Вердикт был вынесен в связи с обращениями двух женщин — подданных королевства, исповедующих ислам. Заявительницы посчитали, что ограничение на ношение никаба нарушает их право на частную жизнь и свободу вероисповедания.

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Согласно судебному постановлению, бельгийский закон соответствует нормам демократического общества и защищает права и свободы других людей. ЕСПЧ также подтвердил правомерность применения штрафов и других мер административного и уголовного преследования в отношении нарушителей, уточняет DH.be.

18 мая парламент Австрии запретил ношение паранджи и никаба в стране. С октября этого года появление в общественных местах с полностью закрытым лицом будет грозить штрафом в 150 евро.

Аналогичные законы действуют в нескольких европейских странах. Ношение паранджи во Франции наказывается штрафом в размере 150 евро. В Болгарии и Швейцарии решения о запрете на ношение паранджи были приняты на законодательном уровне в сентябре 2016 года.

Никаб — закрытый головной убор, который оставляет только узкую щель для глаз. Паранджа — верхняя одежда, снабженная волосяной сеткой, полностью скрывающей лицо.