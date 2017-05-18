В Австрии решили штрафовать на 150 евро за ношение паранджи

Парламент Австрии запретил ношение паранджи и никаба в стране. С октября этого года появление в общественных местах с полностью закрытым лицом будет грозить штрафом в 150 евро, передает The Independent.

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Как отмечает издание, против этого решения выступает президент страны Александр Ван дер Беллен. Он заявил: «Каждая женщина сама вправе решать, как ей одеваться».

В конце марта власти Австрии ввели полный запрет на ношение никаба и паранджи в общественных местах.

В нескольких европейских странах действует запрет на ношение в общественных местах мусульманского женского одеяния, закрывающего все тело и лицо. Во Франции такой закон вступил в силу в 2011 году. После этого несколько мусульманок обратились в суд, заявив, что ограничения нарушают право на свободу вероисповедания. В июле 2014-го Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность требований властей. Ношение паранджи во Франции наказывается штрафом в размере 150 евро.