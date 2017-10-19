Мусульманкам Канады начали запрещать ношение паранджи

В канадской провинции Квебек принят закон, ограничивающий с 1 июля 2018 года ношение любой одежды, скрывающей лицо. Об этом сообщает The Independent.

Хотя в документе нет конкретного упоминания определенных видов одежды и головных уборов, речь в первую очередь идет о никабах, бурках и парандажах, указывает издание.

Запрет главным образом коснется работающих мусульманок. С закрытым лицом нельзя будет появляться женщинам-полицейским, госслужащим, учителям, врачам и социальным работникам.

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«Мы просто говорим, что по причинам, связанным с коммуникацией, идентификацией и безопасностью, общественные услуги нужно предоставлять и получать с открытым лицом», — заявил премьер-министр Квебека Филипп Куйяр.

В свою очередь Национальный совет канадских мусульман выразил глубокую обеспокоенность принятием закона и рассматривает юридические возможности его оспорить.

1 октября в Австрии вступил в силу запрет на ношение закрывающих лицо паранджи, бурки и никаба. Нарушителей будут штрафовать на 150 евро. Запрет стал одним из пунктов нового закона об интеграции мигрантов в стране.

Запрет на ношение паранджи в общественных местах на законодательном уровне существует в нескольких европейских странах во Франции такой закон начал действовать в 2011 году. После этого несколько мусульманок обратились в суд, заявив, что ограничения нарушают их право на свободу вероисповедания. В июле 2014-го Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность требований властей. Ношение паранджи во Франции наказывается штрафом в размере 150 евро.

