В Австрии запретили паранджу и медицинские маски

В Австрии с 1 октября вступил в силу запрет на ношение закрывающих лицо мусульманских паранджи, бурки и никаба. Об этом сообщает РИА Новости.

Также власти запретили маскарадные маски не в праздничные дни, а также медицинские маски, если это не прописано врачом. При этом в отношении самих врачей, закрывающих лицо от потенциальной инфекции, ограничения не действуют.

Агентство отмечает, что из-за нововведения могут пострадать клоуны, спортсмены-фехтовальщики, а также любой человек, кто в мороз прикроет лицо шарфом. Нарушителей будут штрафовать на 150 евро.

Запрет стал одним из пунктов нового закона об интеграции мигрантов в стране.

В нескольких европейских странах действует запрет на ношение в общественных местах мусульманского женского одеяния, закрывающего все тело и лицо. Во Франции такой закон вступил в силу в 2011 году. После этого несколько мусульманок обратились в суд, заявив, что ограничения нарушают право на свободу вероисповедания. В июле 2014-го Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность требований властей. Ношение паранджи во Франции наказывается штрафом в размере 150 евро.