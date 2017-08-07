Кенгуру-шахид

Австралия должна превратиться в еще одну провинцию всемирного Халифата. Так считают радикальные исламисты, не оставляющие попыток добиться своего с помощью бомб и пуль. 4 августа предъявили обвинение в подготовке терактов двум злоумышленникам: это вновь заставило общество говорить об угрозе со стороны джихадистов. «Лента.ру» разбиралась, как исламисты чувствуют себя на Зеленом континенте и насколько они опасны.

План был простым: взрыв должен был проделать огромную дыру в фюзеляже самолета, даже если бы сумка с бомбой оказалась завалена другим багажом. Когда идея провалилась, возникла другая: в людном месте, например в общественном транспорте, специальным устройством распылить сероводород и убить как можно больше людей.

Однако полиция вовремя задержала четырех исламистов, в том числе 49-летнего Халеда Хайята и 32-летнего Махмуда Хайята. Как удалось выяснить следователям, один из них хотел подложить бомбу в багаж своему брату, вылетающему из Сиднея, втайне от него.

Власти утверждают, что боевиками-самоучками руководили главари террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Это далеко не первая попытка джихадистов посеять смуту в Австралии.

Тихий зов джихада

«Братья, сегодня против ислама и уммы (мусульманской общины — прим. «Ленты.ру») ведется война. Вы видите, как Австралия относится к умме и стремится отвратить нас от нашей веры? Наших братьев арестовывают только за то, что они демонстрируют свою любовь к Аллаху. Разве это справедливо?» — вопрошает одетый в кандуру (традиционное арабское белое платье) тридцатилетний мусульманин в одном из парков Мельбурна. «Нет!» — почти в унисон отвечают ему семеро сидящих рядом соратников помоложе.

«Как нам противостоять этому гнету? С помощью джихада, братья! Разве Коран не учит: "Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали"? Что значат эти строки, как вы считаете? Они гласят: нужно убивать неверных везде, убивать их, пока не закончится фитна», — продолжил проповедник. Слушатели понимающие закивали.

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Так практически в центре Мельбурна прошла встреча местной джихадистской ячейки. Радикалы не знали, что на ней тайно присутствовал корреспондент газеты The Sydney Morning Herald.

«Парки были не единственной площадкой для встреч. <...> Приходившие на них молодые люди часто отличались агрессивностью или пытались совладать с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Везде все было одинаково: в Лакембе, Бэнкстауне, Оберне и в других местах собирались маленькие группки и обсуждали свои радикальные идеи. Говорили о том, чтобы принести Исламское государство сюда, как случилось в Бельгии или Париже», — пишет законспирированный журналист, имея в виду теракты в европейских столицах.

По его мнению, власти, борясь с экстремизмом, прибегают к помощи лидеров мусульманских общин, но молодые «львы халифата» не уважают их и не доверяют им, и потому такая тактика заведомо проигрышна.

Мусульмане — не очень многочисленная, но заметная часть австралийского общества Фото: Michele Mossop / Getty Images

Доморощенным джихадистам удавалось «приносить ИГ» в Австралию, хотя масштабы трагедий были далеки от парижских или брюссельских. Например, в 2014 году исламист с флагом ИГ и двумя ножами напал на полицейских и был убит. В конце того же года присягнувший «халифу» иракец Ман Харон Монис взял в заложники 18 человек в кафе Lindt в Сиднее: после 16-часовой осады стражи порядка смогли его застрелить, но двое мирных жителей погибли во время штурма. Год спустя 15-летний подросток-курд в одной из местных мечетей послушал проповедника из исламистской организации «Хизбут Тахрир» и застрелил женщину-бухгалтера в полицейском участке.

В 2016-м 22-летний Ихсас Хан — нередко ходивший в белых одеждах по Сиднею и цитировавший публике отрывки из Корана — напал с ножом на соседей и был арестован. В апреле 2017-го два насмотревшихся роликов ИГ подростка набросились с ножами на прохожих, убив одного человека, а в июне выходец из Сомали заказал проститутку, взял ее в заложницы и застрелил администратора отеля, который предоставил им номер. Все помнят и страшный теракт 2002 года на Бали: тогда два исламиста-смертника убили более 200 человек, в том числе 88 австралийцев.

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Для экстремистов на Зеленом континенте настоящее раздолье: число мусульман в стране с 2006 года удвоилось и достигло 610 тысяч, а провозглашенная властями еще в 1970-х идеология мультикультурализма не требует от них отказываться от своей идентичности, что позволяет всем проповедникам, в том числе экстремистского толка, чувствовать себя в безопасности. В мусульманских кварталах австралийских городов, например, можно запросто заключить брак по традиционному обряду — стоит оговориться, правда, что одновременно потребуется его регистрация и в установленном законом порядке.

Далеко не все последователи Пророка, однако, довольны даже таким вполне благоприятным раскладом — значительная часть мусульманского общества хочет юридического признания традиционных исламских ритуалов. Так, например, в 2011 году Австралийская федерация исламских советов прямо потребовала у властей права официально заключать браки, разводиться и вести коммерческие дела по шариату. Получив отказ, мусульмане придумали новую тактику: утверждать, что шариат вполне согласуется с австралийской системой права.

Представленность мусульман в общественной жизни не может не злить их противников, которые нередко выходят на демонстрации Фото: David Gray / Reuters

«Мнение, что мусульмане хотят получить особый правовой режим, неверно. Большинство австралийцев, наверное, удивятся, узнав, что многие мусульмане страны и так спокойно живут по шариату. Они не нарушают австралийских законов. Мы — часть мультикультурного общества Австралии, а правовой системе надо думать, как подстроиться под всех», — рассказывала в интервью SBS профессор Сиднейского университета Гена Крайем.

По мнению некоторых мусульманских лидеров, от шариата можно взять все хорошее, например обычаи, связанные с семейной жизнью, но не брать плохое. «Мы не призываем к введению системы наказания, когда за какие-то преступления отрубают руки», — заявлял Захария Мэтьюс, австралийский ученый-исламовед и общественный активист южноафриканского происхождения.

Вопрос лишь в том, где провести грань между хорошим и плохим. В середине июля The Daily Mail Australia узнала, что та самая доктор Крайем — соавтор неоднозначного учебника, который используется на юридическом факультете престижного Сиднейского университета в рамках курса «Исламские меньшинства и право».

В нем говорится, например, что и шариат, и австралийское право — закон, а властям стоило бы рассмотреть возможность легализации многоженства, поскольку это все шире распространяется в мусульманских общинах.

Упоминаются и другие правила, связанные с семьей. «Минимального возраста вступления в брак нет, однако первая брачная ночь не должна нанести физического вреда одному из супругов», — пишут авторы, не забывая уточнить, что право подать на развод есть только у мужчины. Книга утверждает: Австралия терпит шариат. Но либеральная и демократическая страна должна двигаться к его полценному признанию.

Мы шариата не выносим

«Это Австралия. Если мусульманам не нравятся наши обычаи, им стоит найти исламскую страну, которая отвечает их чаяниям, и переехать туда», — это не фейковая цитата из интернета, которую кому только не приписывают, а слова лидера австралийской партии «Одна нация» Паулины Хэнсон. По ее мнению, иммиграцию мусульман в страну нужно приостановить, паранджу запретить, в мечетях установить камеры.

На последних выборах «Одна нация» получила четыре кресла в федеральном сенате и три места в законодательном совете штата Западная Австралия. «Я думаю, Хэнсон окажет огромное влияние на то, как ислам обсуждается в Австралии. Сейчас о проблемах или не говорят вообще, или о них говорят только ультраправые. Теперь это выйдет в общественное пространство», — считает аналитик Марго Кингстон, изучавшая «Одну нацию» еще с 1990-х. По ее словам, властям нужно вступить в диалог с недовольными усилением исламского влияния австралийцами. «Если к Хэнсон будут относиться как раньше, без уважения, то популярность "Одной нации" лишь возрастет», — резюмирует Кингстон.

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Как показал опрос университета ANU, больше половины австралийцев боятся, что в стране будет совершен теракт. При этом, как свидетельствуют данные социологов Университета Южной Австралии, лишь десять процентов граждан страны чувствуют угрозу со стороны мусульман.

Пока опасность для Австралии не слишком высока, но сейчас «Исламское государство» в Сирии и Ираке находится на грани поражения, и исламистам придется искать пути отхода. Не исключено, что некоторые из них попытаются раствориться в мусульманском сообществе Австралии, и тогда страна окажется перед сложным выбором между свободой и безопасностью.