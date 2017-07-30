Австралийские силовики сорвали попытку теракта в самолете

Правоохранительные органы Австралии провели спецоперацию по предотвращению террористического акта на воздушном транспорте. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает The Sydney Morning Herald.

По утверждению стражей порядка, были арестованы четверо мужчин, у которых было изъято «значительное количество материалов» для самодельного взрывного устройства.

Одновременно с этим в аэропортах Австралии был повышен уровень террористической угрозы. Премьер-министр Малколм Тернбулл заявил, что угроза теракта «достаточно реальна», и граждане могут столкнуться в воздушных гаванях с дополнительными проверками, которые могут занять длительное время.

16 июля австралийские власти объявили о будущей оружейной амнистии ради предупреждения терактов. В Австралии неоднократно происходили террористические акты с использованием нелегального оружия. Его использовал боевик, захвативший в заложники посетителей кафе в Сиднее в 2014 году. В июне 2017-го боевик Якуб Хейр в Мельбурне убил человека и захватил женщину в заложницы, объявив, что действует от имени «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). После ликвидации преступника обнаружилось, что его оружие не было зарегистрировано в полиции.

В конце июня 2016 года австралийский юноша признал себя виновным в планировании теракта. Он хотел заминировать кенгуру и направить его в сторону скопления полицейских. Спецслужбам удалось раскрыть замысел злоумышленника, перехватив его переписку с 15-летним подростком в Великобритании.