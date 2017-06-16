В Австралии объявят оружейную амнистию ради предотвращения терактов

Австралийские власти объявили о будущей оружейной амнистии ради предупреждения терактов. Об этом сообщает Reuters.

По словам австралийского министра юстиции Майкла Кинана, с 1 июля любой человек, проживающий в стране, сможет сдать властям имеющееся у него на руках нелегальное оружие и не понести при этом наказания за его хранение.

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«Мы живем во времена, когда уровень нашей национальной безопасности падает, — объяснил министр. — К большому сожалению, нам лично пришлось в этом убедиться на примере террористических нападений в Австралии, в которых использовалось нелегальное оружие».

Оружейная амнистия вводится впервые за два последних десятилетия и продлится три месяца. Изначально планировалось, что амнистия будет действовать в течение всего 2017 года.

В Австралии неоднократно происходили террористические акты с использованием нелегального оружия. Его использовал боевик, захвативший в заложники посетителей кафе в Сиднее в 2014 году. В июне 2017 года боевик Якуб Хейр в Мельбурне убил человека и захватил женщину в заложницы, объявив, что действует от имени «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). После его ликвидации обнаружилось, что его оружие не было зарегистрировано в полиции.

По оценкам стражей порядка, сейчас на руках у австралийцев нелегально находятся около 260 тысяч единиц огнестрельного оружия. При этом в Австралии действуют одни из самых строгих оружейных законов в мире: в стране запрещены полуавтоматические винтовки и помповые ружья, выдача лицензий на владение огнестрельным оружием сопряжена со значительными трудностями.