Анкара выдаст Канберре главного австралийского вербовщика ИГ

Турецкие власти приняли решение об экстрадиции главного австралийского вербовщика запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Австралии Малькольма Тёрнбулла.

«Мы ждем его с нетерпением — он должен прибыть в течение ближайших месяцев, — поделился премьер. — Ему еще предстоит пройти через все процедуры, принятые в Турции, но соглашение о выдаче уже достигнуто. Мы довольны, что Нил Пракаш, который является одним из ключевых финансистов и организаторов ИГ, вернется в Австралию и предстанет перед судом».

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Уроженца Мельбурна Нила Пракаша обвиняют в том, что он вступил в ряды ИГ и занимался активной вербовкой мужчин, женщин и детей, а также подготовкой терактов. Спецслужбы подозревают, что он был связан с серией террористических атак, осуществленных в Австралии в течение последних лет. В 2016 году США сообщили, что Пракаш погиб во время авиаудара по Мосулу, но спустя несколько месяцев он был задержан на территории Турции.

В рядах ИГ сейчас воюют более 100 граждан Австралии. На территории страны действует исламистское подполье. Его самой громкой акцией за последние годы стало нападение на кафе в Сиднее в декабре 2014 года с последующим захватом заложников. Операция по их освобождению продолжалась 17 часов и закончилась гибелью двух заложников и террориста. После этого в Австралии был введен повышенный уровень террористической угрозы.