Австралийца заподозрили в разработке для ИГ защиты от «умного оружия»

Австралийские стражи порядка арестовали мужчину по подозрению в разработке для террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) системы предупреждения о применении высокоточного оружия с лазерным наведением. Об этом сообщается на сайте Федеральной полиции Австралии.

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42-летний подозреваемый (его имя не называется) был задержан 28 февраля в своем доме в городе Янг в Новом Южном Уэльсе.

По данным следствия, мужчина придумал и разработал для боевиков ИГ систему, которая обнаруживает лазерную метку, используемую для наведения «умных бомб» и крылатых ракет в Ираке и Сирии. Помимо этого, он занимался созданием управляемой ракеты дальнего радиуса действия.

Арестованному, которого полиция выслеживала в течение 18 месяцев, предъявлены обвинения по двум эпизодам подготовки к участию в незаконных вооруженных формированиях. Ему грозит пожизненное заключение.

В полиции отметили, что у них нет оснований полагать, что подозреваемый планировал совершить террористическую атаку на территории Австралии.