В Госдуме предложили доработать разрешающий носить хиджабы в школах Чечни закон

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал принятый парламентом Чечни закон, разрешающий в школах республики ношение хиджабов.

По словам депутата, вопрос нуждается в доработке. Смолин напомнил, что закон «Об образовании» подразумевает светский характер обучения, однако это не мешает вводить предмет «Основы религиозной культуры и светской этики».

«Я сторонник светского образования и считаю, что в идеале религиозные убеждения, религиозная символика должны оставаться за порогом государственных и муниципальных учебных заведений. Но в таком случае ко всем конфессиям должен быть одинаковый подход. Если нельзя хиджабы, то нельзя и кресты, и иконы, и другие символы», — сказал Смолин.

В то же время первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что принятый чеченским парламентом документ не противоречит Конституции. «В национальных республиках, где доминирует определенная религия, определенная этническая общность, я думаю, такие решения можно принимать. Насильно насаждать общие правила без учета специфики населения, думаю, не надо. Это приведет лишь к ненужной напряженности», —подчеркнул депутат.

Ранее 31 марта стало известно, что парламент Чечни принял закон, согласно которому образовательные организации республики при установлении требований к обязательной форме должны учитывать право учащихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству и не вредит здоровью граждан.

Дискуссия о хиджабах началась после того, как в Мордовии учителям и ученицам школы в селе Белозерье запретили носить традиционные мусульманские элементы одежды, объяснив это профилактикой экстремизма. Министр образования Ольга Васильева поддержала данное решение, отметив, что Конституционный суд постановил, что хиджабу не место в школе.

В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что Конституция России гарантирует каждому гражданину свободу совести и вероисповедания. Позднее он добавил, что запрет на ношение хиджабов в общественных местах является убийственным для общества.