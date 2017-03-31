Чеченский парламент разрешил школьницам носить хиджаб

Парламент Чечни принял закон, согласно которому ученики имеют право выбирать одежду в соответствии с религиозными верованиями. Об этом сообщается на сайте республиканского органа власти.

«Воспитательная политика в образовательных организациях Чеченской Республики должна проводиться без ущемления национальных традиций и религиозных верований учащихся», — отметил председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Бекхан Хазбулатов.

В частности, образовательные организации при установлении требований к обязательной форме должны учитывать право учащихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верования, если это не противоречит федеральному законодательству и не вредит здоровью граждан.

Материалы по теме «Рамзан Кадыров все объяснил одной фразой» Должны ли мусульманки носить хиджаб в школе

Как отмечает издание «Кавказский узел», с 1 сентября 2016 года все школы Грозного перешли на единую форму. В частности, ученицы обязаны носить головной платок красного цвета.

Дискуссия о хиджабах началась после того, как руководство Мордовии запретило учителям и ученицам школы в селе Белозерье носить традиционные мусульманские элементы одежды, объяснив это профилактикой экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Министр образования Ольга Васильева заявила, что Конституционный суд постановил, что хиджабу не место в школе.

В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что Конституция России гарантирует каждому гражданину свободу совести и вероисповедания. Позднее он добавил, что запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах является убийственным для общества.

После этого Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) предложил законодательно урегулировать права школьников на ношение религиозной одежды.