Кадыров расценил решение суда ЕС о хиджабах как «скрытую войну с религиями»

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал решение Европейского суда, который разрешил работодателям вводить для сотрудников запрет на ношение хиджаба и других религиозных символов. В своем Instagram он назвал произошедшее «скрытой войной, объявленной религиям».

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«По их мнению, ограничение религиозных свобод постепенно приведет к отказу молодежи исповедовать религию. Я уверен, что мусульмане Европы скажут решительное "Нет!" попыткам наложить полный запрет на их религиозные права! Если никогда и не носили хиджабы, теперь появляться в них на работе, в университете, обществе... Убежден, что такое же отношение к решению суда продемонстрируют представители других религий», — написал глава региона.

Он напомнил, что «в нацистской Германии геноцид устроили по национальному признаку». «Если вы будете молчать, нет гарантий, что это не повторится уже по религиозным признакам», — добавил Кадыров.

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Решение о хиджабах Европейский суд принял 14 марта. «Внутренние правила предприятия, которые запрещают открытое ношение любых политических, философских или религиозных символов, не являются прямой дискриминацией», — отмечалось в постановлении. Дело было открыто в связи с жалобой двух истиц, которых уволили за то, что они отказались снять хиджаб.

4 марта Кадыров раскритиковал предложения о запрете носить традиционную мусульманскую одежду в общественных местах, в том числе в российских школах. «Такое запрещение убийственно для российского общества, потому что мы граждане России, [это] многонациональная и многоконфессиональная страна», — сказал он.