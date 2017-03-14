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Европейский суд позволил работодателям запрещать хиджаб

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Европейский суд разрешил работодателям вводить для сотрудников запрет на ношение хиджаба и других религиозных символов. Об этом сообщает The Independent.

«Внутренние правила предприятия, которые запрещают открытое ношение любых политических, философских или религиозных символов, не являются прямой дискриминацией, — гласит решение суда. — Однако при отсутствии подобных правил готовность работодателя пойти навстречу клиенту, недовольному тем, что кто-либо из сотрудников носит хиджаб, и требующего заменить этого сотрудника, может рассматриваться как дискриминация».

По мнению суда, косвенная дискриминация мусульман в этом случае допустима, если она оправдывается стремлением соблюсти нейтральность.

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон уже заявил, что решение суда будет способствовать укреплению социального мира во всей Европе.

Дело в Европейском суде было открыто в связи с жалобой двух истиц, которых уволили за то, что они отказались снять хиджаб. В первом случае работодатель мотивировал увольнение неписанными правилами компании, которые запрещают ношение знаков принадлежности к любой религии, во втором — требованием клиента.

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