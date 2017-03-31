В Кремле прокомментировали решение парламента Чечни по хиджабам

У Кремля нет единой позиции относительно допустимости ношения хиджабов в образовательных учреждениях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение парламента Чечни позволить школьницам носить хиджаб на занятиях, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не стал бы высказывать позицию. Проблема ношения хиджабов в учебных заведениях активно дискутируется во многих странах, в разных странах по разному регулируется. Россия многоконфессиональная страна. Но Россия все-таки светское государства и это зафиксировано в нашей Конституции», — заявил Песков.

31 марта стало известно, что парламент Чечни принял закон, согласно которому образовательные организации республики должны учитывать право учащихся на ношение религиозной одежды или символики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что запрет на ношение хиджабов в общественных местах может стать убийственным для российского общества.

Дискуссия о хиджабах началась после того, как в Мордовии учителям и ученицам школы в селе Белозерье запретили носить традиционные мусульманские элементы одежды, объяснив это профилактикой экстремизма. Министр образования Ольга Васильева одобрила решение, отметив, что Конституционный суд постановил, что хиджабу не место в школе.

Тогда Песков заявил, что Кремль предпочитает дистанцироваться от полемики вокруг темы о ношении хиджабов в российских школах.