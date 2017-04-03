В патриархии раскритиковали чеченский закон о хиджабах для школьниц

Московская патриархия Русской православной церкви раскритиковала принятый чеченским парламентом закон, позволяющий учащимся носить одежду в соответствии с религиозными верованиями. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Интерфакс».

«Закрепление за учащимися такого права в законе Чеченской Республики является нарушением принципа светского характера образования в государственных школах, поэтому в этой части поправка подлежит корректировке», — объяснила руководитель юридической службы патриархии, игуменья Ксения Чернега.

Она добавила, что подобное право учащихся не предусмотрено федеральным законодательством и не может вводиться законами субъектов Федерации.

31 марта парламент Чечни принял поправки к местному закону об образовании, согласно которым ученики могут носить одежду или символику в соответствии с народными традициями и религиозными верованиями.

После этого в Кремле заявили об отсутствии единой позиции относительно допустимости ношения хиджабов в образовательных учреждениях, а в Госдуме предложили доработать документ.

Дискуссия об исламской атрибутике в одежде началась после того, как в Мордовии учителям и ученицам школы в селе Белозерье ради профилактики экстремизма запретили носить хиджабы. Министр образования Ольга Васильева поддержала данное решение, напомнив, что, согласно вердикту Конституционного суда, хиджабу не место в школе.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание, что Конституция России гарантирует каждому гражданину свободу совести и вероисповедания. Позднее он добавил, что запрет на ношение хиджабов в общественных местах является убийственным для российского общества.