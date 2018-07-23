Тереза Мэй раскрыла свои увлечения

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем любит заниматься в свободное от работы время. Об этом сообщает телеканал Sky News в своем Twitter.

По слова главы британского правительства, эта работа «самая стрессовая в мире».

Мэй пояснила, что в выходные она предпочитает готовить, дома у нее более 150 кулинарных книг. Помимо этого, она любит смотреть американский сериал «Морская полиция» и ходить на прогулку.

В конце июня в интернете раскритиковали странный реверанс главы британского правительства, которым она поприветствовала принца Уильяма.

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Премьер-министр исполнила очень низкий реверанс при рукопожатии с принцем во время визита в новый реабилитационный центр в Ноттингемшире в четверг, 21 июня. Это традиционная манера для Мэй делать реверансы. В точно такой же манере она встречала и других членов королевской семьи: королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кэйт Миддлтон.

Как заявил пресс-секретарь королевской семьи, правила этикета предусматривают неглубокий реверанс или почтительный кивок головой при встрече с членами королевской семьи, но они не ожидаются в обязательном порядке и остаются «личным выбором каждого».

В интернете обратили внимание и на сутулость Мэй во время исполнения реверанса, что неправильно с технической стороны. Книга по этикету Debrett’s отмечает, что низкие реверансы подходят «для любительских драматических постановок и могут быть предметом развлечения в королевских кругах».

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