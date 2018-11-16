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США перевезут военных из Африки из-за России

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США переведут военный контингент из Африки из-за угрозы, исходящей от России и Китая. Об этом сообщает BBC News.

Около 700 бойцов антитеррористических подразделений переведут в другие места в ближайшие несколько лет, заявили в американском Минобороны. «Мы перераспределим наши ресурсы в борьбе с терроризмом и военный контингент в Африке, чтобы поддержать конкурентные позиции в мире», — сказала представитель Пентагона Кэндис Треш.

В то же время отмечается, что активность США в борьбе с терроризмом в таких странах, как Сомали и Джибути, не изменится. По словам источника в Пентагоне, перестановки будут осуществлены в течение трех лет, а военных выведут из нескольких стран, в том числе Кении, Камеруна и Мали. На данный момент, по информации издания, в африканских странах находятся около 7,2 тысячи американских военных.

Как пишет BBC News, решение связано с тем, что в новой Стратегии национальной безопасности президента страны Дональда Трампа новыми главными угрозами называются Москва и Пекин.

Стратегия была представлена в декабре 2017 года. В ней в числе угроз называются страны-изгои, «ревизионисты» и международные террористические организации. В июле сообщалось, что более трети американцев считают Россию врагом США. В целом Москву сочли врагом Вашингтона 38 процентов опрошенных.

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