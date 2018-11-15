Трамп назначит послом США в Южной Африке дизайнера люксовых сумок

Президент США Дональд Трамп намерен назначить послом страны в Южноафриканской Республике Лану Маркс — дизайнера сумок и резидента его частного клуба в Мар-а-лаго. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Белый дом огласил решение, о котором ходили слухи последние несколько недель. У Маркс нет опыта работы в дипломатии, однако, как сообщается на ее сайте, она участвовала в женском бизнес-форуме, организованном Белым домом. Она также представляла США на бизнес-форуме в Финляндии и участвовала в мероприятиях Гарвардской школы Кеннеди.

Маркс, уроженка Южной Африки, окончила один из лучших университетов страны — Витватерсрандский и Йоханнесбургский институт управления персоналом. Она говорит на английском, языке африкаанс и коса.

Цены дизайнерских сумок от Маркс начинаются от 2,5 тысячи долларов (166,3 тысячи рублей).

Пост посла США в Южной Африке пустует с 2016 года, тогда его покинул Патрик Гаспард. С тех пор обязанности поверенного в делах исполняет Джесси Лапенн.

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