Посла США обвинили в организации голосования в Македонии

Голосованием о смене названия Республики Македония, необходимым для вступления страны в НАТО, руководил посол США Джесс Бейли. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

Представители министерства заявляют, что восемь голосов, которых не хватало для получения квалификационного большинства, были получены с помощью шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов.

«Трое из них – по чистой случайности – именно в этот день были освобождены из-под ареста, еще двоим, проходившим по делам спецпрокуратуры, обещана свобода, остальным в обмен на «правильное голосование» сделаны коррупционные финансовые предложения», — говорится в сообщении.

В заявлении МИД также отмечается, что парламентариев запирали в кабинетах и изымали у них мобильные телефоны.

Материалы по теме Славяне не нужны Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане

Голосование о переименовании бывшей Югославской Республики в Республику Северная Македония прошло 19 октября. 80 из 120 депутатов проголосовали за начало соответствующей процедуры.

Проводившийся в стране 1 октября референдум посчитали провальным: явка составила менее 50 процентов, необходимых для признания итогов голосования. Договор о переименовании Греция и Македония подписали 17 июня.

Спор о названии страны начался в 1991 году после того, как Македония получила независимость от Югославии. Название страны не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть одноименная провинция и новая страна могла бы на нее претендовать. Переименование страны позволит Скопье вступить в НАТО и ЕС, так как решит многолетний конфликт между странами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!