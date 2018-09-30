Референдум в Македонии посчитали провалом

Явка на референдуме о переименовании Македонии составила менее 50 процентов, необходимых для признания итогов голосования. Об этом сообщает AP со ссылкой на данные Центризбиркома (ЦИК).

Согласно информации ЦИК Македонии, после подсчета результатов на 85 процентах участков только треть граждан (34 процента) выразили свое согласие или несогласие с изменением названия страны. Большинство проголосовавших (90 процентов) выступили за переименование Македонии. Всего в референдуме приняли участие 592 тысячи человек из 1,8 миллиона избирателей.

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Министр обороны Греции Панос Камменос, который выступает против соглашения между Афинами и Скопье, заявил о провале референдума. Премьер-министр Македонии Зоран Заев, напротив, посчитал, что голосование прошло успешно, поскольку важно то, как люди ответили на поставленный вопрос, передает МИА. Как отмечает агенство, низкой явке способствовали призывы националистов бойкотировать голосование, чтобы оставить нынешнее название государства.

17 июня Македония и Греция подписали договор о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. 10 июля сообщалось, что Македония станет 30-м членом Североатлантического альянса.

Спор о названии страны начался в 1991 году после того, как Македония получила независимость от Югославии. Название страны не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть одноименная провинция и новая страна могла бы на нее претендовать. Переименование страны позволит Скопье вступить в НАТО и ЕС, поскольку решит многолетний конфликт между странами.

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