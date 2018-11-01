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Посол США в России рассказал о раковом заболевании

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Джон Хантсман

У посла США в России Джона Хантсмана нашли рак, после чего ему провели операцию. Об этом он сам сообщил в интервью изданию Deseret News.

Дипломат рассказал об этом журналистам еще до вмешательства хирургов, однако просил не распространять информацию до выхода полной статьи. «Это только первая стадия. Так что об этом, вероятно, позаботятся, и все будет нормально», — рассказывал Хантсман.

Посол пояснил, что изначально заметил маленькую черную точку за ухом, а потом нашел еще одну на бедре. Врачи подтвердили, что речь идет о меланоме, после чего он тайно слетал в США на операцию. Обе опухоли удалили, однако теперь дипломату необходимо проверяться каждый месяц в течение первого года.

По словам Хантсмана, врачи сказали, что заболевание выявили на ранней стадии, поэтому, скорее всего, все будет хорошо. При этом глава дипмиссии отметил, что именно меланома, давшая метастазы в мозг, стала причиной смерти американского сенатора Джона Маккейна. Он также рассказал, что его отец недавно скончался от рака.

Маккейн умер в США в ночь на 26 августа на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга политик отказался продолжать лечение.

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