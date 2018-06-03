Посол США в России полез в прорубь меряться закалкой с Путиным

Посол США в России Джон Хантсман принял участие в крещенских купаниях, чтобы посоревноваться с президентом России Владимиром Путиным в количестве погружений в ледяную воду. Об этом Хантсман заявил в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

«Когда вы погружаетесь в воду такой низкой температуры, то вы почти совсем перестаете владеть мышцами и дыхательной системой. Я хотел окунуться трижды, потому что президент Путин поступил так же», — сказал он. — Это посылает важный сигнал о том, способен ли народ Соединенных Штатов совершить этот обряд правильным образом».

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Хантсман принял участие в крещенских купаниях 2018 года. Он окунулся в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье, после чего заявил, что «чувствует большую связь с народом России».

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер.

Хантсман занял должность посла США в России в октябре прошлого года, сменив на этом посту Джона Теффта; до этого он работал в каждой президентской администрации начиная с Рональда Рейгана. 57-летний американец исповедует мормонизм и имеет ученую степень бакалавра искусств в международной политике. У политика и его супруги Мэри Кэй семь детей, включая двух приемных из Китая и Индии. Известно, что до назначения послом в России он не знал русский язык.

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