Посол США в России предпочел пельмени пиву

Посол США в России Джон Хантсман признался в любви к пельменям со сметаной и предпочел русское блюдо пиву. Об этом он рассказал, отвечая на блиц-вопросы пользователей сети. Видео опубликовано в аккаунте посольства США в РФ в Twitter.

Хантсман также поведал пользователям, что считает Россию другом США и думает, что у народов двух стран больше общего, чем кажется на первый взгляд. В качестве примера он назвал семейные ценности и стремление дать молодому поколению все самое лучшее.

— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 февраля 2018, 07:44

В заключение посол оптимистично согласился с пожеланием одного из пользователей. «Очень хочется понимания между США и Россией», — написал(а) dilya_hil. «Абсолютно согласен!» — ответил дипломат.

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