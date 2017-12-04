Названа дата возобновления выдачи виз США по всей России

Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что с 11 декабря американские консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят выдачу виз российским гражданам. Об этом в понедельник, 4 декабря, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в августе дипломатические представительства США в регионах России перестали выдавать неиммиграционные визы (для туристических, деловых и образовательных поездок). Выдача документов возобновилась 1 сентября только в Москве.

Подобные меры Госдеп объяснял намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране: МИД России предложил Вашингтону сократить число персонала дипмиссии на территории страны до 455 человек, то есть на 755 человек, в ответ на продление санкций против России.

Сотрудники американских консульств рекомендовали путешественникам обращаться за разрешением на въезд в представительства в других государствах.