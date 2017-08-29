Генконсульство США в Петербурге облили краской

В Санкт-Петербурге неизвестные залили краской здание генерального консульства США и принадлежащий американским дипломатам автомобиль. Об этом сообщает «Фонтантка».

По данным издания, инцидент произошел в ночь на вторник, 29 августа. Неизвестные подъехали на Mercedes к зданию генконсульства на Фурштатской улице и кинули из машины стакан с краской. Она попала на фасад здания и левое крыло припаркованного рядом дипавтомобиля.

Сразу после этого Mercedes уехал в сторону станции метро «Чернышевская». «Фонтанка» пишет, что автомобиль принадлежит безработному уроженцу Таджикистана, живущему неподалеку. Полицейские явились к нему домой, но дверь квартиры никто не открыл. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств инцидента.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. C 1 сентября она возобновится, но только в Москве. В США заявили, что это связано с намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране. Сотрудники американских консульств порекомендовали путешественникам обращаться за разрешением на въезд в представительства в других государствах.