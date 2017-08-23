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Россиянам предложили получать американские визы за рубежом

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Россияне могут обратиться за американской визой в другую страну, где сроки рассмотрения такой заявки меньше, чем в Москве. Об этом в среду, 23 августа, сообщает РИА Новости.

Как заявили в посольстве США в РФ, граждане России и других государств могут подавать документы для получения разрешения на въезд в Соединенные Штаты в любой стране мира. «Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству», — рассказали дипломаты.

Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.

В то же время аналогичные сроки при обращении в американское посольство как в Киеве, так и в Пекине составляют четыре календарных дня. В Тбилиси собеседования придется ждать восемь дней, в Астане и Каире — 23, в Ташкенте — 43.

Ранее стало известно, что в период с 23 августа по 1 сентября в России не будут выдавать неиммиграционные визы в США. Затем эта процедура возобновится, но только в Москве. Такие меры объяснили решением российских властей значительно сократить число сотрудников американских дипмиссий в стране.

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