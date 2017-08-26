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Посол США отверг обвинения в мести за санкции России

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Приостановка выдачи американских виз гражданам России не является местью на решение МИДа о сокращении численности сотрудников посольства США. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Теффт, выступив на канале посольства на YouTube.

По словам Теффта, сокращение штата привело к нехватке кадров, что, в свою очередь, заставило перераспределять ресурсы для решения многих задач, одной из которых является выдача виз. «Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так», — сказал он.

Теффт добавил, что не ожидал такого решения со стороны российских властей.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве. Подобные меры США объяснили намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране. Сотрудники посольства порекомендовали путешественникам обращаться за разрешением на въезд в консульства в других государствах.

Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.

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