Эксперт спрогнозировал падение турпотока в США на четверть из-за визовых проблем

Приостановка выдачи американских неиммиграционных виз в регионах России снизит поток путешественников в США почти на четверть. Об этом в среду, 23 августа, сообщает «Интерфакс».

Такое мнение высказал директор компании «РоссТур» Александр Недополз. «Отток будет. Мы думаем, что небольшой, потому что туристов в США было и раньше не так много, и в основе своей это туры дорогие», — сказал эксперт.

По оценке Недополза, в первое время после введения упомянутых ограничений число российских путешественников в США упадет примерно на 20 процентов. «Дальше жизнь покажет», — добавил глава туркомпании.

Ранее в среду сотрудники посольства США в России посоветовали путешественникам обращаться за разрешениями на въезд в их страну в консульства в других государствах, где сроки рассмотрения таких заявок меньше, чем в Москве.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей РФ. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве. Подобные меры США объяснили намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране.