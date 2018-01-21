Американский посол окунулся и почувствовал связь с русскими

Посол США в России Джон Хантсман принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье, передает РИА Новости.

Перед подходом к купели дипломат переоделся в синий махровый халат и обул белые валенки, специально купленные для мероприятия, пишет «Комсомольская правда». Американец трижды окунулся и вышел из воды к супруге, которая подготовила для него полотенце и горячий чай.

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«Чувствую большую связь с народом России! Это незабываемый момент и опыт», — цитирует его газета. Хантсман отметил, что перед купанием читал об этой традиции и смотрел ролики на YouTube.

Помимо посла, искупались еще семеро мужчин из посольства и две женщины.

Хантсман занял должность посла США в России в октябре прошлого года, сменив на этом посту Джона Теффта; до этого он работал в каждой президентской администрации начиная с Рональда Рейгана. 57-летний американец исповедует мормонизм и имеет ученую степень бакалавра искусств в международной политике. У политика и его супруги Мэри Кэй семь детей, включая двух приемных из Китая и Индии. Известно, что до назначения послом в России он не знал русский язык.

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