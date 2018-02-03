Умер отец посла США в России миллиардер Джон Хантсман-старший

Американский бизнесмен Джон Хантсман-старший, основавший химическую компанию Huntsman Corporation, скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает Fox News.

Причина смерти пока не уточняется.

Предприниматель основал Huntsman Corporation в 1982 году. Сейчас производства компании размещены более чем в 24 странах, а общая стоимость бизнеса оценивается в 13 миллиардов долларов.

Хантсман также служил в администрации 37-го президента США Ричарда Никсона. Кроме того, бизнесмен открыл в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) Институт рака, который занимается исследование онкологических заболеваний и поиском лекарств.

У миллиардера осталось девять детей, включая посла США в России Джона Хантсмана-младшего.

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