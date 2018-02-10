Американский посол пожаловался на нехватку гор в Москве

Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что ему очень нравится в российской столице, но не хватает Солнца и вида на родные горы штата Юта. Об этом говорится в Twitter-аккаунте дипмиссии.

«Чем больше я узнаю этот город, чем больше посещаю достопримечательностей, чем больше я встречаю людей, тем больше он мне нравится, тем меньше я скучаю по своему дому в США, — рассказал он. — Конечно, мне не хватает возможности пройтись одному. Мне не хватает Солнца, я скучаю по прекрасному виду на горы в Юте».

Материалы по теме Многодетный мормон в Спасо-хаусе Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка

Хантсман попросил читателей назвать свои любимые места в российских городах — рестораны, кофейни, достопримечательности, и заявил, что «с радостью встретился бы там».

21 января Хантсман принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье и назвал это «незабываемым моментом и опытом».

Хантсман занял должность посла США в России в октябре прошлого года, сменив на этом посту Джона Теффта; до этого он работал в каждой президентской администрации начиная с Рональда Рейгана. 57-летний американец исповедует мормонизм и имеет ученую степень бакалавра искусств в международной политике. До назначения послом в России он не знал русский язык.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!