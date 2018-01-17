США пообещали не вмешиваться в российские выборы

США считают выборы президента России 2018 года внутренним делом страны и не намерены в них вмешиваться. Об этом заместитель главы американской дипмиссии Энтони Годфри рассказал в эфире радио «Говорит Москва».

Годфри передал слова посла Джона Хантсмана, который сказал, что «не может быть вмешательства ни в России, ни в США, это было бы очень вредно для наших двусторонних отношений. Я могу еще раз уверить, что нет никакого вмешательства со стороны США в российские выборы. Это ваше дело».

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов 17 января объявил, что комиссия обнаружила признаки иностранного вмешательства в дела России, в том числе в выборы.

«Из Вашингтона уже поименно называют "правильных" кандидатов в президенты России либо предлагают бойкот самих выборов», — сказал Климов.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к взломам.

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