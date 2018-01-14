Российские спецслужбы обвинили во вмешательстве в еще одни выборы

Соперник действующего главы Чехии Милоша Земана по второму туру президентских выборов, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош заявил, что российские спецслужбы заинтересованы в переизбрании Земана. Об этом он сказал в воскресенье в эфире республиканского радио, пишут РИА Новости.

«Я по-прежнему думаю, что Россия проявляет заинтересованность в наших выборах. Российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы Милош Земан снова был избран. Я не могу этого доказать, но и Служба безопасности и информации допустила такую возможность в своем годовом докладе», — сказал Драгош.

12 и 13 января в Чехии состоялся первый тур президентских выборов. Победу одержал Земан с 38,57% голосов, второе место занял Йиржи Драгош, набравший 26,6% голосов. При этом четверо из семи проигравших в первом туре кандидатов уже заявили, что поддержат во втором туре Драгоша.

Материалы по теме Напостили Русские готовили Майдан в Нью-Йорке, соблазняли геев раскраской и избрали Трампа

Ранее сообщалось, что на избирательном участке во время голосования к Милошу Земану бросилась с обнаженной грудью активистка движения Femen. Она была схвачена охранниками чешского президента.

Тема вмешательства российских спецслужб в выборы в различных странах постоянно поднимается политиками и официальными лицами в США.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!