Активистка Femen показала президенту Чехии голую грудь

Активистка украинского женского движения Femen обнажила грудь и бросилась к чешскому лидеру Милошу Земану, когда он пришел на избирательный участок в день президентских выборов. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает издание Aktualne.cz, публикуя видеозапись случившегося.

На кадрах видно, как Земан входит комнату для голосования со свитой, когда со стороны к нему подбегает девушка, распахивая рубашку. Охранники схватили ее и повалили на пол. Все это время активистка кричала: «Zeman — Putin's slut» («Земан — шлюха Путина»), эти же слова были написаны у нее на груди.

В Twitter движения Femen уточняется, что это была Ангелина Диаш, которая ранее уже обнажала грудь перед президентом Украины Петром Порошенко и белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президентские выборы проходят в Чехии в пятницу и субботу, 12 и 13 января. На пост главы государства претендуют девять человек.

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