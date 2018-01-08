США разглядели признаки вмешательства России в мексиканские выборы

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа генерал Герберт Макмастер заявил о «первых признаках вмешательства» России в предстоящие президентские выборы в Мексике в июле 2018 года. Об этом сообщает The Hill.

«Что касается России, у нас вызывает все большее беспокойство проведение сложных подрывных кампаний, использование дезинформации и пропаганды», — сказал Макмастер. В качестве примера он вспомнил также о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в референдум о независимости Каталонии в 2017 году.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

Директор ЦРУ Майк Помпео 8 января обвинил Россию в попытке вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс США в 2018 году. По его утверждению, «Москва занимается подобным на протяжении десятилетий». «Я обеспокоен не только русскими. У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — сказал Помпео.

Он добавил, что в задачи его ведомства входит обеспечение безопасности и демократичности выборов: «Поэтому мы будем работать против русских и всех остальных, которые угрожают итогам волеизъявления».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Как утверждает Вашингтон, они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!