Россия предостерегла США от «лицемерных» попыток вмешаться в выборы

Министерство иностранных дел России обвинило США в попытках повлиять на ход президентских выборов 2018 года и назвало эти усилия лицемерными и неприемлемыми. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook российского диппредставительства в Соединенных Штатах.

«Звучавшие от официального Вашингтона обвинения в политической подоплеке отказов в регистрации в качестве кандидатов на выборах президента России абсолютно необоснованны и политизированы, а сомнения в демократическом характере предстоящих выборов — несостоятельны», — говорится в тексте.

В МИД отметили, что требования США допустить кого-либо к президентской кампании расцениваются как прямое вмешательство во внутренние дела страны.

«Надеемся, что американские власти не станут чинить препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США в реализации их избирательного права», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Госдепартамент США заявил, что отказ регистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального — это нарушение прав и свобод человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это вмешательством в электоральные процессы другой страны.

В декабре Центральная избирательная комиссия отказалась принять кандидатуру Навального из-за непогашенной судимости.

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