Путина в тулупе засняли перед купанием в проруби на Селигере

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на озере Селигер. Видео опубликовано на YouTube.

Глава государства подошел к проруби в светлом тулупе и валенках. На следующих кадрах он, уже раздетый, заходит в воду, крестится, окунается и выходит.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь после завершения рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии», — сказал он и добавил, что президент уже много лет принимает участие в крещенских купаниях. По словам Пескова, в ночь на 19 января температура воздуха в районе Селигера держалась на уровне шести-семи градусов мороза.

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